Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2)
25.11.2020 13:05
TUTUKLANDILARDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, motosikletle takip ettikleri otomobilden, sürücüsünün park etmesinin ardından içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik çek olan çantanın çalınmasıyla ilgili Ş.İ., A.B. ve R.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, motosikletle takip ettikleri otomobilden, sürücüsünün park etmesinin ardından içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik çek olan çantanın çalınmasıyla ilgili Ş.İ., A.B. ve R.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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