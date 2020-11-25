Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, motosikletle takip ettikleri otomobilden, sürücüsünün park etmesinin ardından içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik çek olan çantanın çalınmasıyla ilgili Ş.İ., A.B. ve R.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.