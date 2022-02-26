Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı - Son Dakika
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Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı

26.02.2022 11:38

Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı Batman'da sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halinde duran otomobilden maddi değeri yaklaşık olarak 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı

BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halinde duran otomobilden maddi değeri yaklaşık olarak 150 bin TL değerinde makine parçalarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, park halinde olan bir otomobilden maddi değeri yaklaşık olarak 150 bin TL değerinde olan makine parçalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı
Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı
Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı
Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı
Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı
Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı

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Türk Lirası, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilden 150 bin TL değerindeki makine parçalarını böyle çaldı - Son Dakika
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