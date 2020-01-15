Otomobilden 16 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden 16 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otomobilden 16 kilo uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Bursa'da bir otomobilin bagajına zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilden 16 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da bir otomobilin bagajına zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, A.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına aldı. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda şüphelinin aracı arandı. Rona, otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Bunun üzerine aracın altına yatan ekipler, zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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