Otomobilden 180 şişe sahte içki çıktı

Adana'da sahte içki taşıdığı bilgisi üzerine takibe alınan ve durdurulan otomobilde piyasa değeri 38 bin liralık 180 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da sahte içki taşıdığı bilgisi üzerine takibe alınan ve durdurulan otomobilde piyasa değeri 38 bin liralık 180 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 01 F 5078 plakalı otomobilde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis harekete geçerek otomobilin hareket halinde olduğu ve D-400 Asri Mezarlık civarında Ceyhan istikametine doğru gittiğini tespit etti. Bu bilgi doğrultusunda ekipler hemen gidiş güzergahına yönlendirdi. Bir süre sonra otomobil polisin beklediği yere gelince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bagaj ve koltuk kısımlarında 180 şişe sahte içki ele geçirdi. Polis otomobil sürücüsü U.A.'yı gözaltına aldı. Polis piyasa değeri 38 bin lira olan sahte içkiyi imha etti.

Zanlı ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.