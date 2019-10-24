Son Dakika Haberleri: Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

56 dakika önce

Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktıADANA - Adana'da bir otomobilde 189 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

ADANA - Adana'da bir otomobilde 189 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde otoyolda bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan otomobilde yapılan aramada 189 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis içkilere el koyarken araçtaki E.G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana Mutabakatı açıklaması: Değişiklik yok, Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır
E-5 Karayolu'nda feci ölüm: Metrobüs üst geçidinden atlayan kadına otomobil çarptı Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı, yakalandı Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]