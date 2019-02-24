Son Dakika Haberleri: Otomobilden 227 Parça Tarihi Eser Çıktı

Otomobilden 227 Parça Tarihi Eser Çıktı

37 dakika önce

KARABÜK'te, kontrol edilen otomobilde 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

Otomobilden 227 Parça Tarihi Eser Çıktı, System.String[]
KARABÜK'te, kontrol edilen otomobilde 227 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, O.Ç. ve K.A.'yı takibe aldı. Ekipler, Yeni Mahalle'de 2 şüphelinin tarihi eser satışı yapacağı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 18 çeşitli ebatlarda yüzük, 11 ok ucu, 15 çeşitli ebatlarda haç, 143 sikke, 40 takı ve çeşitli hayvan figürlü objeler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı

Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı Son Dakika! Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:38:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden 227 Parça Tarihi Eser Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]