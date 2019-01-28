Otomobilden 30 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
ANTALYA'da, otomobilden 30 bin TL çaldığı iddia edilen M.E.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
ANTALYA'da, otomobilden 30 bin TL çaldığı iddia edilen M.E.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık olayı, cuma günü akşam saatlerinde, Muratpaşa
ilçesinde meydana geldi. E.A.'nın otomobilinden 30 bin TL çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen M.E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifade alma işlemi tamamlanan M.E.K., adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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