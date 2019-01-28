Son Dakika Haberleri: Otomobilden 30 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı

Otomobilden 30 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'da, otomobilden 30 bin TL çaldığı iddia edilen M.E.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Otomobilden 30 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da, otomobilden 30 bin TL çaldığı iddia edilen M.E.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Hırsızlık olayı, cuma günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. E.A.'nın otomobilinden 30 bin TL çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen M.E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifade alma işlemi tamamlanan M.E.K., adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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