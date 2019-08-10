Son Dakika Haberleri: Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında
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Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında

26 dakika önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında, System.String[]
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otobanında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in de kullanılarak otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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