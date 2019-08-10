Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında
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Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa
otobanında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in de kullanılarak otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP
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