Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala istikametine seyreden M.K.Ş. yönetimindeki 34 NE 7267 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin uyarısını dikkate almayan araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan kontrollerde, 6 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin yanı sıra bot ve kürekler ele geçirildi.


Kaçak göçmenlerin Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, sürücü M.K.Ş. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Malkara, İpsala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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