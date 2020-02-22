Otomobilden 72 bin TL çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir otomobilden 71 bin 950 TL çalan 3 zanlı güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Kızıltepe Eski Hastane Caddesinde bir bankanın önünde park halindeki otomobilin kapısını açan 3 kişiden 1'i 71 bin 950 TL'yi alarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi. Parasının çalındığını anlayan şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile görüşen şahıs, park ettiğini, aracının sağ ön koltuk üzerinde ve poşet içerisinde 71 bin 950 TL koyduğunu, yanına gelen 3 şahıstan ikisinin kendisi ile konuşarak oyaladıklarını, bu esnada üçüncü şahsın araç içerisinde bulunan parasını çaldığını ifade etti.



Bunun üzerine polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerinde 14 farklı iş yerinde güvenlik kamerası incelendi. Şüphelilerin Cumhuriyet Mahallesi 131. Sokak üzerinde bekleyen bir araca binerek kaçtıkları tespit edildi. Bahse konu aracın Diyarbakır'da olduğu anlaşılması üzerine, Diyarbakır İl Emniyet müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, bahse konu araç Diyarbakır'da ele geçirildi. Şüpheli şahıslar polis ekiplerini fark edince araçtan inerek kaçtı. Araçta yapılan incelemeler de 30 bin TL ele geçirildi.



Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - MARDİN