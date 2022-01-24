Üye Girişi
Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı

24.01.2022 09:52
Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir otomobilin camını imdat çekiciyle kırıp torpido gözündeki 82 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da bir otomobilin camını imdat çekiciyle kırıp torpido gözündeki 82 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ocak saat 13.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Üzeyir K. (43), D-400 karayolu üzerindeki Keresteciler Sitesi'ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 82 bin TL çekti. Parayı da otomobilinin torpidosuna koydu. Üzeyir K., park ettiği otomobilden inip, bir iş yerine girdi. Evine dönmek için dışarı çıkan Üzeyir K., otomobilinin kapı camının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

Üzeyir K.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Uğur A. (22) ile ağabeyi Oğuzhan A. (27) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Uğur A.'nın, park halindeki otomobilin kapı camını imdat çekiciyle kırdığını ve para dolu poşeti aldıktan sonra ağabeyinin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldığı belirlendi. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçtıkları otomobili plakasından tespit eden polis, Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskında yakalandı. Yapılan aramalarda ise çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirtilen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur A. ile Oğuzhan A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı
Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı
Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Adana Yüregir, Esnaf, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!         
09:45
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:17 Son Dakika! Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:16 Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 09:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilden 82 bin lira çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement