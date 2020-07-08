Otomobilden 83 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

ANKARA'da Ramazan K.'nın (46) park halindeki otomobilinin camını kırıp, torpidoda bulunan 83 bin lirayı alan kişi, son anda durumu fark eden çevredekilerin müdahalesine rağmen kendisini bekleyen otomobille kaçmayı başardı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Metal doğrama ve tasarım işiyle uğraşan Ramazan K, yeni aldığı otomobilin parasını ödemek için oğlunun aracıyla banka şubesine gidip, hesabından 83 bin lira çekti. Dönüşte arkadaşının iş yerine uğrayan Ramazan K., parayı torpidoda bırakıp, içeriye girdi.

Bu sırada arkadan gelen otomobilden inen kimliği belirsiz kişi, tornavida ile Ramazan K.'nın aracının camını kırıp, içeriye sarkarak, torpidodaki 83 bin lirayı aldı. Son anda durumu fark eden iş yeri sahibi Ayhan Başoğlu ve çevredeki diğer kişiler, şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Parayı alan kişi kendisini bekleyen otomobile bindiği sırada, Ayhan Başoğlu tekmeyle kapıyı kapatarak şüpheliyi engellemeye çalıştı. Buna rağmen araca binen şüpheli ve arkadaşı, çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen kaçtı. Daha sonra Ramazan K., arkadaşının aracına binerek parasını alan şüphelileri kovaladı; ancak yakalayamadı.

Ramazan K., daha sonra polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri engellemeye çalışanlardan İlyas Şahin, olayı engellemek için aracı hırsızların önüne kırdığını; ancak yine de kaçtıklarını söyledi.