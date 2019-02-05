Son Dakika Haberleri: Otomobilden Açılan Ateşle Bacağından Yaralandı

Otomobilden Açılan Ateşle Bacağından Yaralandı

1 saat önce

BURSA'da arkadaşları ile birlikte adliyenin arkasındaki sokakta yürüyen Oktay G. (20), otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı.

Otomobilden Açılan Ateşle Bacağından Yaralandı, System.String[]
BURSA'da arkadaşları ile birlikte adliyenin arkasındaki sokakta yürüyen Oktay G. (20), otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde, Bursa Adliye Sarayı'nın arka sokağında meydana geldi. Oktay G. sokakta arkadaşlarıyla yürürken, 16 JOF 82 plakalı otomobilden ateş açıldı. Oktay G. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı Oktay G., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Yapılan araştırmada, otomobilin Adem T. adına kiralandığı tespit edildi. Çevrede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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