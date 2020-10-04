Otomobilden açılan ateşle yaralandı, ambulansta öldü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve tüfekle açılan ateşle başından yaralanan Seyhan Genç (40), ambulansla hastaneye götürülürken yolda, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Saat 22.30'da ise 33 AEG 432 plakalı otomobilde bulunan silahlı grup, kavga ettikleri gruba yolda yürüdükleri sırada tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda, Kartal Zengin (21) ayağından ve bacağından yaralanırken, Seyhan Genç ise başından yara aldı. Otomobilde bulunan silahlı grup ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülürken, Seyhan Genç yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde 3 adet tüfek kartuşu, 22 adet mermi kovanı buldu. Polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.Seyhan Genç'in cesedi otopsi için morga götürülürken, Kartal Zengin'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.