Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu - Son Dakika
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Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu

12.04.2022 11:52
Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Özcan A. (53), evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Özcan A. (53), evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Özcan A., evinden çıktıktan sonra yanına yaklaşan otomobildeki kişini tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Özcan A. yere yığılırken, şüpheli ise bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Özcan A., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede olay yerinde 5 kovan bulan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
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Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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