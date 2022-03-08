Otomobilden açtığı ateşle bir kişiyi vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobilden pompalı tüfekle açtığı ateşle bir kişiyi vuran şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Yeşilyurt Mahallesi Hamm Şehri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahla vurulan bir kişinin kamyonetle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Vurulan şahsın E.K. olduğunu ve hastaneye götüren kişinin M.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, M.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Polis yaptığı araştırmada, E.K.'yi pompalı tüfekle yaralayan kişinin K.Ç. olduğunu ve olayın ardından otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, plakası belirlenen otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Sürücü H.B. burada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler K.Ç. ile T.B.'yi ise bir süre sonra gözaltına alındı.

Olayda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi

Soruşturma kapsamında H.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.Ç. ile T.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, polis ekipleri M.Ç.'nin aracında ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar, yaralanan E.K.'nin üzerinde ise 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan T.B., İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer zanlı K.Ç. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince kasten yaralama suçundan tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR