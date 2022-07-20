Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı - Son Dakika
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Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı

20.07.2022 00:57
Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı

Kayseri'de bir otomobil içerisinden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak bir çocuğu da darp eden şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir otomobil içerisinden 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak bir çocuğu da darp eden şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan bir otoparktaki araçtan 25 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalındı. Aynı gün yine Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan bir işletmedeki kasadan 2 bin 500 TL parayı alan şahıslar, durumu fark eden S.S.'yi de darp ederek kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yağma' olaylarının şüphelilerinin F.D. (14) ve G.E. (15) olduğu belirlendi.

İşlemleri tamamlanan yaşı küçük çocuk şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin otomobilden yaptığı hırsızlık olayı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

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6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı - Son Dakika
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