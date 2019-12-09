Son Dakika Haberleri: Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı
Son Dakika Güncel Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı - Son Dakika

Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı

6 saat önce

İSTANBUL'da araçtan havaya ateş açan kişi o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL'da araçtan havaya ateş açan kişi o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da hafta sonları asker eğlencesi adı altında araçlarıyla konvoy oluşturan kişiler yol kesip diğer sürücülere ve çevre sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Bu hafta sonu da bir kişi yine eğlence adı altında seyir halindeyken otomobilden havaya ateş açtı. Maganda o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz hafta da kentin çeşitli noktalarında konvoy yapan magandalar yol keserek trafiği felç etti.

Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:14:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]