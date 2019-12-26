Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı - Son Dakika

Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden atılan poşette 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden atılan poşette 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gece saat 01.15 sıralarında, kırsal Çepnidere Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Bu esnada ekipler, araçtaki şüphelilerin dışarı poşet attığını fark etti. İncelenen poşet içinde 750 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü N.Ö. (30) ile yanındaki U.K.'nın (28) işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Turgutlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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