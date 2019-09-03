Son Dakika Haberleri: Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı

8 saat önce

Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı, System.String[]

Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.

Şanlıurfa'da kiraladıkları 34 LP 5151 plakalı otomobille Mersin'e tatile giden Ali ve Özlem G. çifti, dönüş yolunda tartışma yaşadı.

Özlem G, Adana'da, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobilden atladı.

Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Özlem G, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde bir süre gözyaşı döken Ali G, gazetecilere yaptığı açılamada, "Herkes eşiyle tartışıyor. Polis abiler çok büyüttü olayı. Eşim kapıyı açtı, aşağı atladı. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk, ben de yavaşladım. Çok şükür arabanın altında kalıp ölmedi. Karnında çocuk var, ona bile acımadı. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Bir de severek evlendik." diye konuştu.

Gözaltına alınan Ali G, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Şanlıurfa, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı
Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]