Son Dakika Haberleri: Otomobilden Bin 40 Paket Kaçak Sigara ve 30 Litre Kaçak İçki Çıktı

Otomobilden Bin 40 Paket Kaçak Sigara ve 30 Litre Kaçak İçki Çıktı

19 dakika önce

Trabzon'da otoparktaki bir otomobilde yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilden Bin 40 Paket Kaçak Sigara ve 30 Litre Kaçak İçki Çıktı, System.String[]
Trabzon'da otoparktaki bir otomobilde yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü güven timi ekiplerince yapılan çalışmalarda bir otoparkta bulunan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara ve yaklaşık 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten M.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa
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