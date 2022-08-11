Otomobilden cephane çıktı - Son Dakika
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Otomobilden cephane çıktı

11.08.2022 21:05

Otomobilden cephane çıktı Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 14 tabanca yakalandı.

Otomobilden cephane çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 14 tabanca yakalandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir araç ve bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilden 14 tane tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, bir ikamette yapılan aramada ise bir tabanca yakalandı.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden cephane çıktı - Son Dakika

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