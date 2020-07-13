Otomobilden cephanelik çıktı - Son Dakika

Otomobilden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silahla 2 adet tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silahla 2 adet tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyeti neticesinde; düğünden dönen bir araçta arama yaptı. Aracın bagajında, bir adet uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 79 adet boş kovan ile 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 91 adet tabanca fişeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olaya karışan bir şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden cephanelik çıktı - Son Dakika
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