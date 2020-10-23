Otomobilden çıkan dumanlar yerini alevlere teslim etti - Son Dakika

Denizli'de otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, aracından çıkan dumanları fark edince kendini dışarı attı. Otomobil alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gitmek üzere yola çıkan sürücü 20 GB 051 plakalı Nissan marka otomobiliyle seyir halindeyken dumanlar çıktığını fark etti. Otomobili yol kenarına çeken sürücü bir anda alevlerin yükselmesi ile birlikte itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gerekli incelemelerde bulundu. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının ise elektrik aksamından çıktığı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ