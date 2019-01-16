Otomobilden Düştü mü Yoksa Atıldı mı ?
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bir çocuk otomobilden aşağı düştü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bir çocuk otomobilden aşağı düştü. O anlarsa bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Küçük çocuk otomobilden düştü mü, yoksa atıldı mı ? Bu ilginç olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşandı. Mankato'da minik bir çocuğun, virajı dönen otomobilden aşağı düştüğü görüldü. Araç koltuğuyla birlikte yola savrulan çocuğu fark eden bir sürücü hemen aracını durdurdu ve yardıma koştu. Çocuğun düştüğü otomobilse yoluna devam etti. Talihsiz çocuk olayı yara almadan atlatırken, polis aracı annesinin kullandığını, olayın koltuğun yerine sabitlenmemesi sebebiyle yaşandığını ve kasıt olmadığını belirledi. Görüntüleri izleyenlerse olayın kaza olduğuna ikna olmadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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