Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi - Son Dakika
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Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola fırlayan lastiğe müdahale ederek yavaşlatan vatandaş, olası bir tehlikeyi önledi.

Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola fırlayan lastiğe müdahale ederek yavaşlatan vatandaş, olası bir tehlikeyi önledi.

Sumbas Yolu stadyum civarında seyir halinde olan otomobilin arka lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden fırlayarak yola savruldu. Bu esnada cadde üzerinde karşı şeritten ilerleyen bir kamyonet ve otomobil önlerine savrulan lastik nedeniyle kaza yapmaktan son anda kurtularak yoluna devam etti. Cadde üzerinde yaklaşık 70 metre ilerleyen lastiği yol kenarında at arabası ile bekleyen bir vatandaş fark etti. Lastiğin ata çarpacağını düşünerek kendini önce atın önüne siper eden vatandaş, yönünün değiştiğini görünce ayağı ile durdurmaya çalıştı. Hızı azalan lastik bir iş yerinin önünde durdu. Vatandaş eliyle lastiği iterek, karşı yola geçip otomobil sürücüsüne teslim etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kadirli, Sumbas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:15 Kaynak: DHA
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