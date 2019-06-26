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Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı

1 saat önce

Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandıGAZİANTEP - Gaziantep'te otomobildeki 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobildeki 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde geçen Pazar günü park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan gitarın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, İ.Y. çalmış olduğu gitarlar ile birlikte yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen gitarlar ise sahibine teslim edildi.
Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Şahinbey, Bahçelievler Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa
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