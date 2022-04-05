Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu - Son Dakika
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Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

05.04.2022 08:13
Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

ADANA'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hayriye A. (62) gözünden yaralandı.

ADANA'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hayriye A. (62) gözünden yaralandı.

Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası alınamayan bir otomobil ile sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişiler, araç içinden av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada silahlı seslerini duyup, pencereden dışarıya baktığı öne sürülen Hayriye A., çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Hayriye A. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayriye A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu
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Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu - Son Dakika


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