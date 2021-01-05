Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken kanala düştüler - Son Dakika

Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken kanala düştüler

05.01.2021 08:12
Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken kanala düştüler, System.String[]

Adana'da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı.

Adana'da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı. Otomobilden çıkıp kaçmak isteyen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 46 E 8406 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi ara sokaklarında pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Devriye atan polis ekipleri, durumu fark etmesi üzerine 46 E 8406 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerden kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi ara sokaklarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü.

Daha sonra araç içerisinde bulunan 4 şüpheli otomobilden çıkarak kaçmak isterken çevresini ablukaya alan polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaların kullandığı ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken sokağa çıkma kısıtlamasından 4 şüpheliye para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Otomobil, Adana, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken kanala düştüler - Son Dakika


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