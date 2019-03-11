Son Dakika Haberleri: Otomobilden Hırsızlığa Tutuklama

Otomobilden Hırsızlığa Tutuklama

1 saat önce

Sakarya'da, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ve ses sistemleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Otomobilden Hırsızlığa Tutuklama, System.String[]
Sakarya'da, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ve ses sistemleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçlardan camları kırılarak teyp ve ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren R.K (28) ve M.U'yu (24) yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çeşitli markalarda 14 otomobil teybi, 1 tablet, çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.U ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Sakarya, Güncel
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