Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Parlak, bir kişinin otomobiline binip daha sonra kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra otomobiline dönen Parlak, aracının içerisinin karıştırılarak 2250 lirasının yerinde olmadığını fark etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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