Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin otomobildeki çantayı çalarak kayıplara karışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP