Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerin otomobildeki çantayı çalarak kayıplara karışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi
Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı Denizli'de evlerinden kaçan 3 liseli kız, İzmir'de bulundu ve ailelerine teslim edildi Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]