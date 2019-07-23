Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuktan biri adli kontrol ile serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuktan biri adli kontrol ile serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Akay Altınkum
Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan ses sistemi çalınması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları izlemeye alan ekipler kısa sürede hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen B.A. (16) ve D.A.'yı (15) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen çocuklardan B.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, D.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. - BALIKESİR
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