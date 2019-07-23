Son Dakika Haberleri: Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı

22 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuktan biri adli kontrol ile serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki çocuktan biri adli kontrol ile serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akay Altınkum Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan ses sistemi çalınması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları izlemeye alan ekipler kısa sürede hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen B.A. (16) ve D.A.'yı (15) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen çocuklardan B.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, D.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]