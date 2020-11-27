Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

27.11.2020 11:23
Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de kovolamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 31 şişe içki ve pos cihazı ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de kovolamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 31 şişe içki ve pos cihazı ele geçirildi. Araçtaki 2 şüphelinin otomobilden içki satışı yaptıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde şüpheli otomobildekilere durması yönünde ihtarda bulundu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 31 şişe içki ile pos cihazı ele geçirildi. Otomobilden alkol satışı yaptığı öne sürülen Musa B. ile Ali Osman Ö. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Pos Cihazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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