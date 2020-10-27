OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR - Son Dakika

OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

27.10.2020 05:09
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR, System.String[]

OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı.

OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı.
Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi.

ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı.

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İstanbul, Yabancı, Kamera, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDEN İNDİRİP ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR - Son Dakika

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