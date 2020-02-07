Otomobilden inen çarşaflı saldırgan ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yolda yürüyen 2 kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Yıldırım (28) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Yetkin (21) ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yanındaki tabanca ile yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım'a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yetkin ve Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıdan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Yetkin ise hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.