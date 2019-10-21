Son Dakika Haberleri: Otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
Son Dakika Güncel Otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

56 dakika önce

ADANA'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kaçak sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

Otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı, System.String[]

ADANA'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde kaçak sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 uygulama alanında şüphelendiği otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1065 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri; torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinden kaçak sigara ve tütün çıkardı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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