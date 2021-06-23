Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA'da otomobilden kaçıp, yaklaşık 5 kilometre boyunca trafikte araçların arasında ilerleyen kurbanlık keçi, sürücülere zor anlar yaşattı.

BURSA'da otomobilden kaçıp, yaklaşık 5 kilometre boyunca trafikte araçların arasında ilerleyen kurbanlık keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. İnegöl'de ismi öğrenilmeyen kişi, aldığı kurbanlık keçiyi otomobiliyle evine götürdü. Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde sahibi otomobilin kapısını açınca keçi kaçtı. Sahibinin peşinden koştuğu keçi, trafikte araçların arasında yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerledi. Araçların önüne atlayan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. 5 araca çarpıp hafif hasara neden olan keçi, bir cep telefonu tamircisine girince yakalandı. İş yeri sahibi Adem Çelik, keçiyi İnegöl Belediyesi'ne götürdü. Belediye ekiplerinin bilgi verdiği sahibi, gelip keçisini teslim aldı.Keçiyi yakalayan Adem Çelik, "Araçlara çarpa çarpa geliyordu. Sonra geldi dükkana girdi. Zorla çıkardım dükkandan. Sonra belediyeye teslim ettik" dedi.



İnegöl, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Otomobilden kaçan keçi, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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