Son Dakika Haberleri: Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı

Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen Niyazi Çetinkol'a (26), TIR çekicisi çarptı.

Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen Niyazi Çetinkol'a (26), TIR çekicisi çarptı. TIR'ın altında kalıp, yaklaşık 25 metre sürüklenen Çetinkol, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ankara- İzmir yolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Niyazi Çetinkol yönetimindeki 35 HB 611 plakalı otomobilin sol arka lastiği patladı. Çetinkol, lastiği değiştirmek için otomobili yol kenarına park edip, indi. Otomobilinin bagajından lastiği almak için arkaya giden Çetinkol'a, Engin Erdoğan'ın (49) kullandığı çekme belgeli TIR çekicisi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Çetinkol, altında kaldığı TIR çekicisiyle yaklaşık 25 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çetinkol, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Çetinkol, durumunun ağır olması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.TIR şoförü Engin Erdoğan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


İzmir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı
Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]