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Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
7 saat önce
SÜRÜCÜ ÖLDÜManisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:08 Kaynak: DHA
SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Engin Erdoğan ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),
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