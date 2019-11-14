Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Engin Erdoğan ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),