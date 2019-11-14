Son Dakika Haberleri: Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2) - Son Dakika

Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)

7 saat önce

SÜRÜCÜ ÖLDÜManisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2), System.String[]

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Manisa'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen ve TIR çekicisinin çarptığı Niyazi Çetinkol (26), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü Engin Erdoğan ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),


Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:08 Kaynak: DHA
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