Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika
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Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

13.03.2022 10:37

Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada Isparta Yedişehitler Mahallesinde inşaat işiyle uğraşan bir adamın aracından matkap ve seyyar kabloları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

ISPARTA - Isparta Yedişehitler Mahallesinde inşaat işiyle uğraşan bir adamın aracından matkap ve seyyar kabloları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay bu sabaha karşı 03.56 saatlerinde Isparta Yedişehitler Mahallesi 2924. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işiyle uğraşan otomobil sahibi vatandaş iş için kullandığı malzemelerinin olduğu 32 LE 836 plakalı arabasının yanına geldikten sonra otomobilin kapısının açık olduğu fark etti. Şüphelenerek aletlerini kontrol eden adam iş aletlerinin yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Olay hakkında konuşan vatandaş, "Sabah arabamın yanına geldim, evde birkaç işim vardı takımlarıma bakarken kapının açık olduğunu gördüm hırsız girmiş matkap ve seyyarlarımı almış ve arabamı dağıtmış" dedi. Güvenlik kamerasına takılan hırsızın ise olay anındaki rahat tavırları dikkat çekti. Olay üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra soruşturma başlattı.

Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada
Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

YORUMLAR
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Isparta, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada - Son Dakika
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