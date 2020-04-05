Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar - Son Dakika

Denizli'de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar da balkonda göbek attı.



Pamukkale ilçesinde bulunan Topraklık Mahallesi ve 15 Mayıs Mahallesi'nde oturanlar otomobilden açtıkları müziklerle evlerinin balkonunda doyasıya eğlendi. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak çocukları, eşleri ile oynadı. Yoldan geçen sürücüler ise eğlenceye korna çalarak katıldı.



Öte yandan, sokakta bulunan vatandaşlar ise ıslık çalarak caddede oynadı, bazı vatandaşlar da balkonlarına bez örtünün üzerine 'Evde Kal Türkiye' yazarak destek oldu. - DENİZLİ