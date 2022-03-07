Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

07.03.2022 03:11

Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu.

Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Pompalı tüfekle yaralanan şahıs kamyonetle hastaneye götürüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vurulan şahıs kamyonetle götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan şahsın tedavisi devam ederken, polis ekipleri olayda sonra kaçan şüphelileri birkaç saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Hamam Şehri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahla vurulan bir kişinin kamyonetle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Vurulan şahsın E.K., olduğunu ve hastaneye getiren kişinin M.Ç., olduğunu belirleyen ekipler, M.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Polis yaptığı araştırmada, E.K'yi pompalı tüfekle yaralayan kişinin K.Ç. olduğunu ve olayın ardından otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, plakası belirlenen otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Sürücü H.B. burada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler K.Ç. ile T.B.'yi ise bir süre sonra gözaltına alındı.

Polis operasyonda uyuşturucu maddelerde ele geçirdi

Soruşturma kapsamında H.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.Ç. ile T.B'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, polis ekipleri M.Ç'nin aracında ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar, yaralanan E.K'nin üzerinde ise 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
500
İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı AFYONKARAHİSAR - Tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı AFYONKARAHİSAR - Tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Uyuşturucu, Yeşilyurt, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Net cevap verdi! Eski hakem Deniz Çoban, İrfan Can'a gösterilen kırmızı kartı değerlendirdi
00:27 Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum
00:22 Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 03:16:09. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vuruldu... Yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement