Otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı
1 saat önce
Niğde'de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:33 Kaynak: İHA
'de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.
Devriye gezen Polis
ekipleri, Bor TOKİ Mahallesi Koyunlu
Köyü'ne bağlayan yol üzerinde park halinde bulunan şüpheli duran bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 20 adedi 26 tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M. K. ile M. İ. Gözaltına alındı. - NİĞDE
Cani koca, tartıştığı eşini arabayla ezdikten sonra darp etti ve tabancayla bacağından vurdu
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü