Son Dakika Haberleri: Otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı
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Otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı

1 saat önce

Niğde'de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.

Otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı, System.String[]
Niğde'de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.

Devriye gezen Polis ekipleri, Bor TOKİ Mahallesi Koyunlu Köyü'ne bağlayan yol üzerinde park halinde bulunan şüpheli duran bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 20 adedi 26 tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M. K. ile M. İ. Gözaltına alındı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:33 Kaynak: İHA
Koyunlu, Niğde, Polis, 3. Sayfa
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