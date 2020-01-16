Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hareket halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola savrulan 3 yaşındaki çocuğun babası hakkında jandarma tarafından, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılarak 3 yaşındaki kız çocuğunun yola savrulma anının güvenlik kamerasına yansımasının ardından inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüsünden araca ve sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, 3 yaşındaki kız çocuğu E.B.Ç.'nin babası Y.Ç.'yi ifadesini almak üzere karakola çağırdı.



Aracı kullanan baba Y.Ç. jandarmaya verdiği ifadesinde, kızının aracın kapısını seyir anında iken açtığını, emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yola savrulduğunu anlattı. Olay anında büyük panik yaşadıklarını kaydeden baba Y.Ç. çocuğunda herhangi bir yaralanma olmadığı için hastaneye ve kolluk kuvvetine müracaat etmediğini söyledi.



Baba Y.Ç. hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA