Son Dakika Haberleri: Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip İlçesinde Namık Kemal ve Hafızpaşa Mahallesinde 13 Kasım 2019 günü gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin M.Ç ve H.B olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı da çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Namık Kemal, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
Bursa'nın ardından Gaziantep'te de Atatürk'ü anma etkinliğinde tartışmalı görüntüler ortaya çıktı Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]