5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ - Son Dakika
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5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ

19.10.2022 09:49

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, 5 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin yolcu koltuğunun altından otomatik tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi çıktı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, 5 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin yolcu koltuğunun altından otomatik tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi çıktı. Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23), "Otomobil kiralık. Silahtan haberimiz yok. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timi, devriye görevi yaptığı Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Ekipler, yaklaşık 5 kilometre takip ettiği aracı Gürselpaşa Mahallesi'nde ara sokakta durdurdu. Polis, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan sürücü Hasan E. ile yanındaki Bilal A. (25) ve Yılmaz G.?yi (23) araçtan indirdi. Otomobilde yapılan aramada, yolcu koltuğunun altında otomatik tabanca, 2 şarjör ile 45 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler ifadelerinde, "Otomobil kiralık. Silahtan haberimiz yok. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; 'KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ' DEDİ - Son Dakika
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