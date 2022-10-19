- Otomobilden tabanca çıktı zanlılar "başkasının" dedi

Adana'da yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların otomobilinden otomatik tabanca çıktı

Gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların otomobilinden otomatik tabanca çıktı. Otomobilin kiralık olduğunu, tabancadan haberleri olmadığını söyleyen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timi, devriye görevi yaptığı Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 5 kilometre takip ettiği otomobili Gürselpaşa Mahallesi'nde ara sokakta durdurdu. Polis, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan sürücü Hasan E. ile yanındaki Bilal A. ve Yılmaz G.'yi araçtan indirdi. Otomobilde yapılan aramada, yolcu koltuğunun altında otomatik tabanca, 2 şarjör ile 45 mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinde, aracın kiralık olduğunu, silahtan ise haberlerinin olmadığını, başkasına ait olduğunu öne süren şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.