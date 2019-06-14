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Otomobilden tabancalar çıktı

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri kahvehane işletmeciliği yapan bir kişinin otomobilinde yaptığı aramada 10 adet Sig Sauer marka tabanca ele geçirdi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri kahvehane işletmeciliği yapan bir kişinin otomobilinde yaptığı aramada 10 adet Sig Sauer marka tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir duyum üzerine Beyşehir ilçesine bağlı bir yerleşim merkezinde kahvehane işletmeciliği yapan N.Ç. isimli şahsı fiziki takibe aldı. Yapılan takipte şahısın aracıyla Bademli Mahallesi köy yolunda bekleme yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan kimlik kontrolünde tedirgin tavırlar sergileyen N.Ç.'nin otomobilinde savcılık kararıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagaj bölümünde 9 milimetre çapında ruhsatsız 10 adet Sig Sauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahları alıkoyan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. N.Ç. hakkında satmak için silah bulundurmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
Beyşehir, Konya, Jandarma, 3. Sayfa
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