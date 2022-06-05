Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika
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Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

05.06.2022 12:32
Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobille seyir halindeki E.Ö., yaya olarak yürüyen İ.C.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı İ.C. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika

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